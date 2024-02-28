  • BIST 9122.34
  • Altın 2040.186
  • Dolar 31.1838
  • Euro 33.8079
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Alayköy'de kurşunlama... Nedeni ortaya çıkıyor!

» »
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleriyle Gönyeli Polis Karakolu ekipleri Alayköy’de meydana gelen tüfekli saldırı olayını kısa sürede çözerek, K.Ö, S.Ö ve A.G olaydan 12 saat sonra tespit ederek, yakaladı.
Alayköy'de kurşunlama... Nedeni ortaya çıkıyor!

“Adına Kayıtsız Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarrufu”, “Kasti Hasar”, “Şiddet Kullanma Tehtidi”, “Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Birtan Başaran mahkemede olguları aktardı.  Başaran, zanlıların 27 Şubat’ta saat 04.50’de K.Ö'nün kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiklerini söyledi.

Polis, zanlı K.Ö'nün annesine ait av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan alüminyum çerçeveli çift cam sürgülü balkon kapısına doğrultup bir el ateş edip camın kırılmasına sebebiyet verdikten sonra, evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş edip kırılmasına sebebiyet verip hasara uğrattıktan sonra, olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde olayda kullanılan av tüfeği ve aracın tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüler alınması gereken ifadeler olduğunu aktararak, zanlılar mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini söyledi, gönüllü ifadelerin teyit tekzibi yapılması gerektiğini vurguladı.

Başaran, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç,  zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da bu bölgelere elektrik verilemeyecek...28 Şubat 2024 Çarşamba 15:22
  • Berova: Gençlerin fikirleri icraatlar için yol gösterici olacaktır28 Şubat 2024 Çarşamba 15:09
  • KKTC'de Haftalık Trafik Raporu: 68 Kaza, Binlerce Sürücüye İşlem28 Şubat 2024 Çarşamba 14:55
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı28 Şubat 2024 Çarşamba 14:44
  • Polis Denetimleri Sonuç Verdi: Yüzlerce Araç Sürücüsüne Trafik Suçlarından İşlem28 Şubat 2024 Çarşamba 14:37
  • Ertuğruloğlu Rum tarafı ara bölgeyi ihlal ediyor28 Şubat 2024 Çarşamba 14:29
  • Hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor28 Şubat 2024 Çarşamba 14:23
  • Alayköy'de Kasten Hasar: Üç Tutuklama, Bir Kişi Hakkında İşlem Sürüyor28 Şubat 2024 Çarşamba 14:17
  • Hasan Küçük: Bu kara leke ortadan kalkmalı28 Şubat 2024 Çarşamba 14:04
  • Hafta sonu yağmur bekleniyor28 Şubat 2024 Çarşamba 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti