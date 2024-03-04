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Alayköy'de kurşunlama... Zanlılar teminatla serbest...

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Alayköy'de tüfekli saldırı olayıyla ilgili tutuklanan K.Ö, S.Ö, ve A.G, "Adına Kayıtsız Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarrufu", "Kasti Hasar", "Şiddet Kullanma Tehdidi", "Meskun Mahalde Ateş Etmek"
Alayköy'de kurşunlama... Zanlılar teminatla serbest...

Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlıların 27 Şubat’ta saat 04.50’de K.Ö'nün kullanımındaki araçla aralarında daha önceden kız meselesi yüzünden husumet bulunan K.Ü.’ye (E-19) ait Alayköy’de 20 Temmuz Caddesine bulunan ikametgahın önüne gittiklerini söyledi.

Polis, zanlı K.Ö'nün adına kayıtlı olmayan av tüfeğini ikametgahın oturma odasının batıya bakan alüminyum çerçeveli çift cam sürgülü balkon kapısına doğrultup bir el ateş edip camın kırılmasına sebebiyet verdikten sonra, evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait HE 160 Plakalı Nissan Cube marka salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş edip kırılmasına sebebiyet verip hasara uğrattıktan sonra, olay yerinden aynı araçla hızlıca ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili, birçok ifade aldıklarını ve kamera görüntüsü incelediklerini söyledi.

 Polis, olayda kullanılan av tüfeğinin zanlı K.Ö'nün evinde yatağın altında bulunduğunu açıkladı.

Polis, K.Ö'nün olaydan sonra iki fişenki boş araziye attığını söylediğini, söz konusu yerde yapılan aramada bir şey bulamadıklarını söyledi.

Polis, K.Ö'nün cep telefonunda olayla ilgili görüntü tespit ettiklerini, telefonun incelenmek üzere emare alındığını ve DATA Şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını, tümünün KKTC vatandaşı ve sabıkasız olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

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