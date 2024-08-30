Alayköy'de Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Çelik Bariyerlere Çarptı

30 Ağustos 2024 tarihinde saat 00:10 sıralarında, Alayköy Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücü kontrolündeki araçla çelik bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Agamyrat Bazarov yönetimindeki EN 168 plakalı salon araç, 213 miligram alkollü içki tesiri altındayken Alayköy istikametine doğru seyir halindeydi. Atatürk Caddesi kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu kavşakta durmayarak Atatürk Caddesi'ne giriş yaptı. Bu durum sonucunda, karşı yönde yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından sürücünün alkol tesiri altında olduğu tespit edilirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, trafik güvenliği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya ve alkolün etkisi altında araç kullanmamaya çağırdı.