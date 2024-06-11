Alayköy’de Uyuşturucu Operasyonu: 4,5 Gram Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Alayköy’de gerçekleştirilen operasyonda, E.T. ve C.B.’nin üzerlerinde ve evlerinde toplam 4,5 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi. Şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

10 Mart 2024 tarihinde, Lefkoşa'nın Alayköy bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, iki kişinin üzerlerinde ve ikametgahlarında yasa dışı uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edildi. Operasyon kapsamında, 46 yaşındaki E.T. ve 35 yaşındaki C.B.'nin üzerlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramalarda, toplam 4,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek, şüphelilerin izini sürdü ve Alayköy'deki ikametgahlarına baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, uyuşturucu madde olduğu düşünülen 4,5 gram sentetik cannabinoid maddesi bulundu ve bu maddeler emare olarak alındı. Söz konusu maddelerin laboratuvar incelemeleri devam etmekte olup, maddenin tam içeriği ve türü detaylı analiz sonucunda kesinleşecektir.