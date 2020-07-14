Alayköy'de yangın çıktı

14.07.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alayköy’ün güney kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız, balya, kuru otlar, akasya ve çam ağaçları ile dere yatakları yanarak zarar görmüştür.
Yangına itfaiye ekipleri, orman dairesi ekipleri, bölge halkı ve askeri personel, traktörler, belediyelere ait tanker ve dozerlerle müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir
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