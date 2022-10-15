Alayköy'de yangın çıktı

14.10.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mustafa PAYAS’a ait ikametgahın mutfağında, derin dondurucu motorunun kısa devre yapması sonucu bir meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; derin dondurucu, ocak, su sebili, klima, flörans lamba, buzdolabı, mutfak dolapları yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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