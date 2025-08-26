  • BIST 11551.65
Alayköy’de düzenlenen “Zula Operasyonu”nda 250 gram uyuşturucu, 447 hap ve hassas terazi ele geçirildi; bir kişi tutuklandı.
Alayköy’de “Zula Operasyonu”: 250 gram uyuşturucu ve 447 hap ele geçirildi

Alayköy’de, 25 Ağustos 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Zula Operasyonu” kapsamında, E.T. (E-48)’nin ikametgâhında arama yapıldı.

screenshot-2025-08-26-161736-001.png

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, aramada toplam 250 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 447 adet hap, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile 3 adet sigara izmariti bulundu.

Emare olarak alınan maddelerle ilgili olarak E.T. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

