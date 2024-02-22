Alayköy’e Doğal Afet Parkı inşa edilecek

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) yeni bir protokole imza koydu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) yeni bir protokole imza koydu.

6 Şubat 2023 tarihinde Anavatanımız Türkiye’de gerçekleşen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin ardından doğal afetler konusunda daha önce bir işbirliği protokolü imzalayan ve aralıksız olarak çalışmalarına devam eden Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği yeni bir protokole imza koyarak Alayköy’de 4 dönüm arazi içerisinde yapılması planlanan Doğal Afet Parkı projesini hayata geçirecek ilk adımı attılar.

Ülkemizde ilk olan Doğal Afet Parkı Projesi başta çocuk ve gençlerinizin olmak üzere tüm halkımızın doğal afetler karşısında bilgi ve farkındalıklarını artırmak, öğrenci, kamu kurum kuruluş ve derneklerin doğal afet eğitimlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulacak olan parkın inşası ve yönetimi Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği tarafından gerçekleştirilecek. Deprem, yangın, dağcılık, sel su baskınları, havai hat, açık ve kapalı eğitim alanları, operasyon ofisi ile daha birçok eğitici parkuru içerisinde barındıracak olan doğal afet parkı inşasına kısa süre içerisinde başlanacak.

Amcaoğlu: “Arama kurtarma faaliyeti yapan Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ile iş birliğini önemsiyoruz”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projenin ülke için gerekli bir proje olduğuna dikkat çekerek doğal afetler için önceden hazırlıklı olmak ve eğitimlerini almanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Alayköy’de kurulacak Doğal Afet Parkı’nın ülkedeki arama kurtarma eğitimleri ve çalışmaları için hayati önem taşıdığını belirtti. Amcaoğlu, projeye arazi katkısında bulunduklarını ve bu alanda gerçekleştirilecek projelere de destek vereceklerini belirtti.

Amcaoğlu, belediyenin de arama kurtarma ekibinin kurulduğunu ve hali hazırda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.