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Albank'a Yılın Bankası Ödülü

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Albank, Kuzey Kıbrıs 2. Altın Caretta Ödülleri’nde Yılın Bankası ödülüne layık görüldü.
Albank'a Yılın Bankası Ödülü

Kuzey Kıbrıs İşadamları Derneği ve Saygın Medya işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Caretta Ödül töreni 18 Ocak Salı akşamı Less Ambassadeurs Hotel'de gerçekleştirildi.

Ödül töreninde iş dünyasından sanat dünyasına birçok başarılı isim ve kuruluşa ödül takdim edilirken, Albank'a da Yılın Bankası ödülü verildi.

Kurulduğu günden itibaren birçok başarıya imza atan ve 5 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen bankacılık sektöründe iz bırakan bir konuma ulaşan Albank adına ödülü Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu aldı.

KARAVELİOĞLU: 'BU ÖDÜL BİZE GÜVENEN, BİZİMLE BİRLİKTE YÜRÜYEN MÜŞTERİLERİMİZİN'

Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet M. Karavelioğlu, bu ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.  Ödül takdiminde konuşan Dr. Karavelioğlu; 2016 yılı Eylül ayında ING Bankın satın alınması ile faaliyetine başlayan Albank'ın 2021 yılını yaklaşık 2.6 Milyar TL aktif büyüklükle kapattığını vurguladı. Albank’ın ana hedefine,  ara hedefleri aşarak ilerlediğini ifade ederken, 'bu ödülü bankada keyifle ve verimli bir şekilde çalışan takım arkadaşlarımız ile bankanın kuruluşunu tetikleyen sermayedarımız İmam Altınbaş ve bizim bu hedeflere ulaşmamıza destek veren dostlarımız dediğimiz müşterilerimiz adına alıyorum' dedi

Karavelioğlu, sektörde yer alan en yeni ve genç banka olduklarını belirterek, çok kısa sürede müşterileri ile güvene dayalı bir yapı kurduklarını belirtti. Karavelioğlu müşteri odaklı ve çözüm üreten bir banka olduklarının altını çizerek, 'bugün bu ödüle layık görüldüysek, bunun en önemli sebebi bankamızı kısa sürede sektörde söz sahibi konuma getiren müşterilerimizdir' dedi. 'Önce Güven' mottosu ile yola çıktıklarının altını çizen Karavelioğlu, her geçen gün gelişen ve büyüyen Albank'ın müşterileri ile kurduğu güven ve samimiyete dayalı şeffaf iletişime verdiklerini önemi de vurguladı.

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