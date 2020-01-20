Albayrak: 2020 ince ayar yılı olacak, tek haneli enflasyonu göreceğiz

2018 ve 2019'un Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllar olduğunu ifade eden Albayrak, 2020'nin tek haneli enflasyonu gördüğümüz bir ince ayar yılı olacağını söyledi. Bakanın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı."

"Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık."

"2019 enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek haneli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak."

"2019’da TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek."

"2018 ve 2019 Türkiye ekonomisi açısından travmatik yıllardı, geçmiş krizlerden farklı olarak süresi, şiddeti, vadesi belli olmayan ataklarla karşı karşıya kaldık."

"2020 ince ayar yılı, değişim dönüşümün sektör bazlı yakından takip edildigi bir dönem olacak."

"Kredilerdeki artışın 2020’de enflasyonun üzerinde baskı oluşturmasını beklemiyoruz, hafta hafta/ay ay orayı izliyoruz."

"2020’de banka sıralamasında büyüklükte ilk 3’te kamu bankası olursa şaşırmayın: Ziraat, Halk, Vakıfbank; diğer bankaların da hareketlenmesi lazım."