Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali için tarih verdi

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Albayrak, bu kış doğalgazda kesinti olmayacağını da açıkladı.

8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Albayrak, “İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin (Rusya-Türkiye) devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz” ifadelerini kullandı.

"TÜPRAŞ'taki patlamada vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı diliyorum"

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TÜPRAŞ'ta patlama olmuş. Başta vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı diliyorum. TÜPRAŞ camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rüzgârda fiyatlar tahmin ettiğimizden daha fazla düşmüş. Son dönemlerde yerli üretimlerle alakâlı üretim kaleminden bahsediyoruz. Türkiye'deki sanayicilerimizin devreye girmesi ile önü açılıyor. Sonrası ne olacak? YEKA üzerinde baktığımızda, yeni üretim tesisi çerçeveleri bazında görüşmelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 2 bin-3 bin megavatlık bekleyen portföy var. Rüzgâr ile alakalı adımları atacağız. YEKA özelinde konuşursak, 2020 devamını pek düşünmüyoruz. Bu modelin amacı Türkiye'ye katkı sağlaması, maliyetlerin düşmesiydi.

“Türkiye sıkıntılı bir coğrafyada bulunuyor”

Türkiye sıkıntılı bir coğrafyada bulunuyor. Bu sene toplam üretimdeki rakamımız artacak. Barajlardaki seviye geçen yılın altında gelişti ama toplam rakamda geçen yılı geçmiş olacağız. 2011'den sonra en büyük artışı yakalayacağız bu yıl. Tarihi rekor kırdık. Hedefimiz enerjide verimliliği artırmak.

Özel sektör ve kamu düzeninde süreci destekleyeceğiz. Türkiye tüm bu alanlarda büyük bir potansiyele sahip. Türkiye ekonomisine baktığımızda, üçlü bir kazan kazan sistemini devreye alacağız.

Yerli kömür

İthal kaynaklı portföyde yerliye dönmek için teşviklerle çalışıyoruz yavaş yavaş devreye alacağız. Yerli kömür özelinde meseleye bakacak olursak; Türkiye'deki toplam üretilen elektriğin içerisindeki kömürün payında çok büyük bir artış görmüyoruz. Bizim önceliğimiz yerli ürünlere teşvik sağlanması. Sadece son 10 yılda 8 milyar tondan daha fazla kömür rezervini katmış olduk. Ciddi bir keşifle potansiyel rezervimiz artıyor. Kalite de artıyor. Toplam kömür rezervi noktasında ortalama 15-20 dolardan hesaplarsak 300 milyar dolarlık rezervimiz var. Bundan faydalanmamız lazım

Yerli kömür ile ilgili bir model başlattık. Teşvik ile ilgili bir süreç başlattık. Bu çerçevede bu mekanizmayı alım garantisi verilen miktarı da artırarak, teşvik mekanizmasını 2018 itibarıyla devreye alacağız. Sektör ile alakalı 3 çalışma yürüyor. Yerli kömür yılbaşı itibarıyla başlayacak. Kapasite konusu da tartışılan bir konu. Önemli bir konu bizler için. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı ciddi bir karşılığı da var. Çalışmalar son noktaya geldi. Bu yıl bitmeden bu adımları atmak istiyoruz. Piyasa özelinde çok detaylı çalışmalar yürütülüyor. Sektörü göz ardı ederek hareket etmemeye çalışıyoruz.

“Doğalgaz olmayan şehir kalmayacak”

Doğalgaz artık Türkiye'nin enerji portföyünde yadsınamaz bir gerçek. Kalan 3 şehrimize de doğalgaz getirerek, doğalgaz kullanmayan şehrimiz kalmayacak. Gazda, kömürde, güneşte inşallah nükleerin de devreye girmesi ile 2023 ile birlikte eşit bir portföy olacak.

“Bu yıl kesinti yok”

Tüketimin arttığı kış aylarında eskiden doğalgazda kısıntılara giriyorduk. Bu kış büyük bir sıkıntı ve problem yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız olacak. Yılda 55 milyar dolar ithalat yapan ülke, 10 sene sonra enerji ihraç eden ülke olmuş.

Akkuyu Nükleer Santrali

İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz.