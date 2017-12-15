Albayrak: "Evet, cemaat okulunda okudum ama aklımı kiraya vermedim"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, cemaatin yüzlerce okulunda okuyan milyonlarca gençten biri olduğunu ancak aklını hiçbir beşere kiraya vermediğini söyledi.

Bakanlığının bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında 'okul' tartışması yaşandı.

Albayrak, Özel'in "Biz devletin, parasız yatılı imkanlarıyla okurken cemaat okullarında burslu okuyan adam, tenekeyi parlatsan da çeyrek altın etmeyeceğini gösterdi" ifadeleri üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Cemaatin okulunda burslu… Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım. 35 sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüz binlerce, milyonlarca gencin bir tanesiyim. Ama öyle bir anne baba yetiştirdi ki beni, hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim. Elhamdülillah, öyle vermedim ki, beni o dediğiniz güruh iyi bilir kimin oğlu olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Hiçbir zaman inandığımdan geri durmadım. Bu ülkede o okullarda okumuş FETÖ'cü olmayan yüz binlerce gencimiz var, aklını kiraya vermemiş insanlarımız var."

"Benim o gece nerede olduğumu 3 evladımla önce Allah, sonra bu milletim, sonra da bu tarih biliyor ve yazacak. Ben şunu ifade ediyorum: Kimin nerede olduğunu hem Cenab-ı Allah biliyor, hem tarih biliyor, hem de bu millet biliyor. Ben 12 Eylül darbesinde hapse girmiş yazar bir insanın oğluyum. Ne darbeden korktum ne ölümden korktum. 15 Temmuz'da, en ön safta, bu darbede de bu darbenin birinci hedefi olan insanın yanından —elhamdülillah, benim için bir altın madalyasıdır, bir saniye bile ayrılmadan bu mücadelede en önde yer almak için gayret ettim."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Albayrak'ın sözlerine karşılık, "Sayın Bakan bir cemaatin okulunda okumuştur. Eğer şu an bakan olmasaydı, şu anda o geceyi birlikte geçirdiği ve ülkenin en kudretlisi olarak gördüğü kişinin yanında ve damadı olmasaydı, yüz binlerce o okulda okumuş ve tek suçu o okulda okumak görülen kişi gibi memuriyetten ihraç edilmiş, hapishaneye atılmış olacaktı" diye konuştu.