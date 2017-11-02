Albayrak: İlk derin deniz sondajı 2018 yılında

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uluslararası hukuktan kaynaklı kendi münhasır ekonomik alanları ve KKTC’nin ruhsatlı sahalarında doğalgaz aramalarına devam edeceklerini bildirdi.

‘Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceklerini’ kaydeden Albayrak; ‘Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek.” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’nda konuştu.

Türkiye’nin doğalgaz arama ve sondaj alanında tarihi bir sürecin eşiğinde olduğunu belirten Albayrak, “İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek.” dedi.

Albayrak; ‘Kimse Akdeniz’i kendi babasının denizi, kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı kendi münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın’ diye konuştu.