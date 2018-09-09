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Albayrak: İsrail gazını Türkiye'den geçirmek zorunda

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İsrail ve Amerika'nın, Akdeniz gazının Türkiye'nin alt yapısını kullanmadan Batı'ya ulaştırmanın mümkün olmadığını vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin gaz bulmasından duyulan kaygıyı anlattı.
Albayrak: İsrail gazını Türkiye'den geçirmek zorunda

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'da katıldığı üçlü zirvenin ardından dönüş yolunda gazetecilere açıklama yaptığı sırada, heyette bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz bulma ihtimalinden duyulan kaygıyı anlattı. İşte Albayrak'ın sözleri:

"AKDENİZ GAZINI BATI'YA ULAŞTIRMAK İÇİN TÜRKİYE'YE MUHTAÇLAR"

"Orada hem Mısır’ın yeni gaz keşifleri oldu, hem İsrail’in gazı... Orada pazar, Türkiye üzerinden Avrupa... Tabii, Türkiye'de pazar... Deniz altından yaparlar ama Türkiye’ye yapılacak olan altyapı yatırım maliyetinin neredeyse en az 4-5 katı maliyet olur. Geri dönüşü 40-50 yıl. Dolayısıyla fizibil değil. Zarar etme pahasına yaparlar mı? Halka açık hiçbir şirketin hissedarları buna olumlu bakmaz. Türkiye’nin bir şekilde devrede olması söz konusu...

Ayrıca, bizim yeni sahalarla ilgili sondaj çalışmaları başlatma olayımız ciddi bir şekilde ses getirdi. Yani, Akdeniz’de bir-iki ay içerisinde kazılacak olan ilk kuyu sonra ikinci kuyu, dolayısıyla Türkiye bölgede gaz-petrol bulamamış tek ülke olarak, bölgede en çok tüketen en büyük ülke olarak, böyle bir durum olursa, onlarda böyle bir kaygı var."

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