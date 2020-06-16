Albayrak: "Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız, oynamadığı ayların da parasını alacak"

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, kaval kemiğinde kırık meydana gelen kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesinin iki yıl daha uzatılacağını ve Oynamadığı ayların da parasını alacağını söyledi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan kaleci Fernendo Muslera'yla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Albayrak, Muslera'yla ilgili olarak "Sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağız. Oynamadığı ayların da parasını alacak" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ayağında iki yerde kırık tespit edilen ve bıçak altına yatan Muslera, bugün başarılı bir ameliyat geçirdi.