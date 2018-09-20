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Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

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Maliye Bakanı Berat Albayrak Frankfurter Allgemeine gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin kur krizini atlattığını belirtti.
Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı makalede, Almanya ve Avrupa Birliği ile daha sıkı ekonomik işbirliği yapmak arzusunda olduklarını söyledi. Albayrak, Avrupa Birliği ile aralarındaki Gümrük Birliği’nin genişletilmesini ve himayecilikle mücadelede Berlin yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Maliye Bakanı Gümrük Birliği’nin sınai mamullerin yanı sıra hizmet ve tarım sektörlerini de kapsamasını amaçladıklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Angele Merkel ve diğer kabine üyelerinin Türkiye'ye dayanışma mesajı vermelerinin Türk ekonomisinin Avrupa ve küresel istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Berat Albayrak ekonomik zorlukları aşmak için reform adımları atacaklarını dile getirdi. Berat Albayrak Türkiye ve Almanya'nın yüksek ticari ve bölgesel olduğu kadar küresel problemlerin de çözülmesine katkıda bulunacak potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

"Hedef küresel yatırımcının güvenini kazanmak"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyonla mücadele ve tasarruf önlemleriyle bütçe disiplinin korunmasına mutlak öncelik verdiklerini ve bütçe açığını milli gelirin yüzde 2'sinde tutmaya kararlı olduklarını belirtti. Küresel yatırımcının Türk ekonomisine güvenini yeniden kazanmayı hedeflediklerini kaydeden Albayrak Türk özel sektörünün dinamik ve esnek yapısının ihracat ağırlıklı büyümeyi teşvik edeceğini açıkladı. Hedeflenen yapısal reformlar arasında enerji ithalatına bağımlılığın yeşil enerji ağırlıklı yatırımlarla azaltılmasının da bulunduğunu kaydeden Maliye Bakanı Albayrak, Başkanlık sistemi sayesinde yapısal reformları daha verimli ve daha çabuk gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Türkiye’deki Lira krizinden ABD’nin sorumlu olduğu şeklindeki iddiasını tekrarlayan Maliye Bakanı Albayrak Türkiye’nin para krizini atlattığı görüşünde. Albayrak, "ABD Türkiye’yi hedef aldığı için Ağustos ayında kur şoku geçirdiklerini" ve "hükümetin kambiyo kurlarındaki dalgalanmaları başarıyla savuşturduğunu" belirtti.

Albarak Berlin'e geliyor 

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'nın desteğini alabilmek için cuma günü başkent Berlin'de temaslarda bulunacak. Türk hükümetinin üç üyesi Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya gelecek.

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