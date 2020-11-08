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Albayrak'ın istifasını ekonomi uzmanları yorumladı: Ülkenin bu aşamada krizden dönmesi için yapılabilecek tek şeydi

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Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesini duyurmasının ardından henüz resmi bir açıklama gelmezken, ekonomi uzmanlarından ekonomiye ve istifaya ilişkin yorumlar gelmeye başladı. 
Albayrak'ın istifasını ekonomi uzmanları yorumladı: Ülkenin bu aşamada krizden dönmesi için yapılabilecek tek şeydi

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesini duyurmasının ardından henüz resmi bir açıklama gelmezken, ekonomi uzmanlarından ekonomiye ve istifaya ilişkin yorumlar gelmeye başladı. 

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, istifa haberinin doğru olması durumunda "Türk lirasının değer kaybını durdurmak hatta değerlenmesi için doğru adım olur" yorumunu yaparken, eski Merkez Bankası yöneticisi Prof. Hakan Kara da, "Ülkenin bu aşamada krizden dönmesi için yapılabilecek tek şey vardı, o da yapıldı" dedi. 

Albayrak'ın istifasını ekonomi uzmanları şöyle yorumladı: 

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak: Bizimle dalga geçildiği gibi dalga geçesim var ama bir yandan da hükümetin ülkeyi getirdiği halin farkına varmaya başladığını düşünüyorum. Bunlar hep dış güçlerin, bilmem ne lobisinin işleri olsaydı günah keçisi bulmaya da, günah keçisi olmaktan kaçmaya da ihtiyaç olmazdı.

Ekonomist Emin Çapa: Sayın Naci Ağbal'ın atanması işaret fişeğiydi. Sayın Albayrak ile Sayın Ağbal arasındaki meşhur kavga sonrası bu atama çok önemli göstergeydi. 25 Ekin AKP Malatya Kongresi'nde perde arkasında yaşananlar son nokta oldu. Bu arada hesabın ele geçirilmiş olma olasılığını yok saymayalım. Ama görevde kalsa bile Sayın Ağbal'ın atanması çok önemli bir işaret.

 

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses: İstifa haberi doğru ise TL'nin değer kaybını durdurmak için, hatta değerlenmesi için doğru adım olur.

 

Eski Merkez Bankası yöneticisi Prof. Dr. Hakan Kara: Bu kadar acemice yazılmış bir mektup doğru olamaz diye düşündüm ama doğruymuş. Ülkenin bu aşamada krizden dönmesi için yapılabilecek tek şey vardı, o da yapıldı. Vatana millete hayırlı olsun. İlk planda ne yapılması gerektiği belli: Son iki yıldır yapılan her şeyi tersine sarmak.

 

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş: Sayın bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun bakan değil. Sorun; 1)Adalet reformu, 2)Para politikası reformu, 3)Eğitim reformu, 4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi, 5)Güçler ayrılığı konularındaki eksiklik.

T24

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