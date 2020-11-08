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Albayrak’ın yerine Canikli gelecek iddiası

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Yeni hazine bakanı kim olacak? Alternatif isim kimler? Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni hazine bakanı kim olacak sorusu merak konusu.
Albayrak’ın yerine Canikli gelecek iddiası

Yeni Hazine Bakanı kim olacak?

Kulislerde konuşulanlara göre yeni hazine bakanı Nurettin Canikli olabilir. Hem AK Parti’yi yakından tanıyan hem de ekonominin nabzını en iyi tutan isimlerin ortak kanısı Nurettin Canikli’nin Albayrak’ın ardından ekonominin dümeninin devralacağı yönünde. Hüseyin Aydın da konuşulan isimlerden biri.

Nurettin Canikli eğer olmazsa Hüseyin Aydın da AK Parti’de yeni Hazine Bakanı için düşünülebilecek isimler arasında yer alıyor.

Berat Albayrak’ın istifa açıklaması

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim’den ayırmasın.”

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