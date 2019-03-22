Albayrak'tan enflasyon ve döviz açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, enflasyon hedeflerine ilişkin de bilgiler verdi. Özellikle çeşitli manipülasyonlarla döviz kuru üzerine oynanan oyunlara dikkat çeken Albayrak, döviz düşmeye başladığında 'eyvah eyvah' diyerek kafasını kaşımaya başlayanların yine pişman olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı yayında "Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız. 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Seçimden sonra süreç çok ama çok olumlu olacak" ifadelerini kullandı. Kurda yaşanan dalgalanmayı da değerlendiren Bakan Albayrak, "Gezi dönemi olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

''Türkiye ekonomisi nasıl bir yol kat etmiş. Türkiye'de piyasalara güven verecek ortam oluştu. Türkiye normal bir coğrafyada yaşamıyor. Amerika'de 2007'den bu yana büyük bir endişe doğuracak bazı datalar açıklandı. Küresel piyasalara etkisi. Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi dönemi olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var.''

Türk ekonomisi güçlü adım atıyor

Tanzim sürecinin başladığı dönemde Antalya'da fırtına oluştu, seralar yıkıldı. Sonuç 5 liradan 15 liraya fırladı. Meselenin arkasında başka bir şey varmış. Bunu fırsat bilen iki kesim, seradan yıkılan alanı bahane eden bir kesim stokçuluk yaparak fiyatı yukarıya çekti. Güçlü kırılganlıklar rayına oturmuş durumda. Türkiye ekonomisi her geçen gün kırılganlıklarını geride bırakacak seviyede güçlü adım atıyor.

Bakanlar Kurulu'nda sunum yaparken bir slayt çok dikkat çekti. Resmi okuma açısından çok fazla anlam içeriyor. 2003 yılndan itibaren iç dış müdahale süreci yaşadık. Türkiye 2002 yılından itibaren 3 bin 895 doları geçtikten sonra trend yakaladı. Türkiye bölgesel içeriden ve dışarıdan kaynaklı müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Gezi bir oldu 4-5 olan faizler 6-7 lere çıktı. 2015-16 darbe süreci yaşandı. Onu püskürttük terör eylemleri. Hergün dibimizde.

Enflasyonla mücadele

Önümüzdeki aylarda muhtemelen yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. 31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun. Seçim sonrası önümüz çok açık uzun süre seçim yok.

Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız

Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız. 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Seçimden sonra süreç çok ama çok olumlu olacak.

İstihdam raporları da pozitif yönde. Mart ayında ciddi bir istihdam artışı gözlemledik. 2019'u beklentilerin üzerinde kapatıp, 2020 yılı için Türkiye'nin arzuladığı rakamlara ulaşacağız.

Kimde Türkiye'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını test etmeye kalkmasın. 18 Mart'ın yeni yıl dönümünü andık. Biz yüzyıllardır bu coğrafyada yaşayan bir milletiz. Biz istikbalimizden ödün vermeyiz. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Biz sağlam altyapıya sahip ülkelerden bir tanesiyiz.

Ttürkiye'nin borcu konusunda sıkıntısı yok

Bir kişinin, kurumun, devletin sağlık-sıhatı iyi mi diye soduğunuzda borç ve geliri ne bunu görmek gerek. Borç düzeyine bakınca dünyada ne düzeyde. Buna bakacağız ki Türkiye'nin mevcut durumunu anlayalım. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 50 Türkiye yüzde 30. Avrupa Birliği ülkelerinin borcu yüzde 84. Türkiye'nin borcu konusunda sıkıntısı yok. Türkiye'nin bilançosu sağlam, kimse merak etmesin.

"Türkiye bu anlamda tuzu kuru ve rahat"

Böyle bir krizin, saldırının yaşandığı bir şirketimiz yurt dışı yükümlülüklerinde bir tane sıkıntı yaşamadı. Özel sektör kendi parasını çeviriyor. Yurtdışında çok ciddi borç ilişkisi var. Tüm Türkiye'nin borç stoğunun milli gelire oranı yüzde 30-40 bile değil. Gelişmekte olan ülkeler bu oran yüzde 220. Dünya ortalaması yüzde 318. Türkiye bu anlamda tuzu kuru ve rahat.

"Türkiye çok daha net bir tavır ortaya koyacak"

Bilgi kirliliği üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı ne olursa olsun Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde olduğunu bileceğiz. Kukla mı, kuklacı mı, taşeron örgütler mi, arkasındaki süreçler mi? Türkiye çok daha net bir tavır ortaya koyacak. Seçimden sonraki sürecimiz çok daha olumlu geçecek. Türkiye üreten bir ülke. Üretmenin en önemli göstergesi er meydanı, o da ihracat.

Sosyal medyada şirketler batıyor mesajı

Bu memleketin bir konusu olduğu zaman subjektif bir şekilde sahiplenme isteğidir yerli ve milli olmak. Konu benim ülkemse ben tarafım. Bu güruha hizmet eden bir tanesi sosyal medyada mesaj atmış, işte THY batıyor vs. diye. Siber güvenlik üzerinden savcılarımızla irtibata geçerek hemen tayin ettik. Mersin'de yakalanmış. Fotoğraflarını gördüm, afedersiniz ahır gibi bir yerde.

"Bir gün Mustafa Kemal bir gün Recep Tayyip Erdoğan olacak"

İletişim, ulaşım ve enerji altyapısını tamamlayan bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir. Genç nüfusu, bilinçli nüfusu olan bir millet. Bu coğrafyada her zaman iyiler, kötüler olacak. Cesur, mert, yiğit, kahraman insanlar olacak. Bir gün ismi Fatih, bir gün Yavuz. Bir gün Mustafa Kemal bir gün Recep Tayyip Erdoğan olacak.

İstihdam seferberliği

Ocak ayında TOBB'da Yüksek Şura toplantısı yaptık. TOBB bize kalem kalem hangi destekler sağlanırsa biz de inisiyatif alırız dediler. Biz de teşviklerden, adımlardan bahsettik. Bu taleplerin tamamı karşılanırsa biz de taşın altına elimizi koyarız. Karşılıklı müzakere. Bunların hayatın geçmesine dayalı 81 ilde taahhütte bulundular. Bu dediğimiz husus TOBB'da 81 ilin tek tek verdiği il bazında taahhütler gerçekleşirse 2,5 milyona tekabül etti. Bunu takip ediyoruz. Mart ayında ciddi artış var..

Seçim sonrası türk ekonomisi

ABD seyahati önemli. Orada yapılan toplantılarla yeni dönemi, reform dediğimiz süreçleri konuşacağız. Yüz yüze temaslar kuracağız. Türkiye bütçe, harcama disiplininde, bütçe performansınında, kıdem tazminatı reformu, varlık fonu ile birlikte istikrar fonu diyebileceğimiz Türkiye'nin stratejik yapılarını da içine alabilecek yeniden yapılanma süreciyle birlikte, daha da ötesinde özellikle üst kredi komitesi mantığıyla bankacılık sektöründeki kredi profilini ağırlıklı olarak ihracat, imalat, üretim, istihdam odaklı cazip bir şekilde kılacak bir iklimde daha da yakından takip ederek, kısa, orta, uzun vadeli çok önemli adımlar atacağız. Vergi reformu çok önemli. Yeni vergi mimarisi ortaya koyacağız. Gelir, özel tüketim, stratejik alanlardaki vergilere kadar. Temel unsur vergileri arttırmak değil optimum vergiyi almaktır. Türkiye'nin yeni bir vergi mimarisine ihtiyacı var. Bunun en güzel örneği bedellideki getirdiğimiz sistem. Yol haritası, atılacak adımlar tüm süreçlerle ilgili Külliye ile ilgili paralel şekilde yürütülecek. Nisan ayında tüm yol haritası netleşir. Bizim hızlıca arayı kapamamız lazım. Nisan ayı sonrası itibarıyla doğru attığımız her adım dediğimize getirecek..

"Pişman olacaklar"

Gezi dönemindekine benzer muazzam müthiş bir dezenformasyon var sosyal medya üzerinden. Göreceğiz, bakacağız. Herkes kur, şu bu falan diyor. Seçimden sonra Türkiye'nin güçlü, rahat, dümdüz, 4,5 yıl kırılganlıklarını her geçen gün elemine ettiği bir döneme girerken birilerinin geçmiş dönemde aldığı pozisyonları daha güçlendirmeye yönelik durumda. Kimler döviz düşmeye başladığında 'eyvah eyvah' diyerek kafasını kaşımaya başladılar. Döviz oyunu oynayanlar burada zarar ettiyse birileri yine pişman olacak. Türkiye'nin temel dengelerinin tamamı çok sağlam. Hele de seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı kalmayacak. Seçim sonuçlarının hiçbir şekilde siyasi resme etki etmeyeceği bir tablo ile karşı karşıyayız. Birileri seçim sürecini etkilemek istiyor, pişman olacaklar. Bilinçli bir manipülasyon ile algı operasyonu yapılıyor.

Varlık fonu satılıyor iddiaları

​Varlık Fonu işin uzmanı birileri tarafından, SPK'nın almış olduğu kararın çok rahat anlaşılması gerekirse, bilinçli maniplasyonla sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışmış. Varlık Fonu'nun satılmasıyla ilgisi yok. Tam tersine Varlık Fonu'nda 50-100 milyar değer var ortada. Tam tersine bilançosunu daha büyütmek durumdayız. Bu noktada resmi çok net bir şekilde ifade etmek lazım..

"15 temmuz başarılı olsaydı, biz hain olacaktık, öldürülecektik"

5 Temmuz 2016 itibarıyla hedefin ötesini yaşadık biz ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla. 15 Temmuz başarılı olsaydı, biz hain olacaktık, öldürülecektik, bilmiyorduk ne olacağımızı. Allah hayırlı bir ömür nasip etsin. Niyetleri ve kalplerimizi bilen Cenab-ı Allah'tır. Ben inançlı bir insanım. Allah'a inanan bir insanım. Cumhurbaşkanımız bir mücadele veriyor. Benim görevim zerre dahi olsa Cumhurbaşkanımızın üzerinden yükü alabilmek.

"PKK ile ilişkisi olanlar meclis üyesi listelerinde"

PKK ile ilişkisi olanlar meclis üyesi listelerinde. Atatürkçülük ve milliyetçilik noktasında kesinlikle kabul edilemeycek şekilde ülkenin bilik ve beraberliğe karşı birebir tehdit olarak unsurlarla ideolojik değil fizyolojik olarak nasıl durursunuz. 40 yaşının altı Türkiye nüfusunun üçte ikisi hatırlamıyor, bilmiyor. Aklı selim rasyonel bakış açışı eylemden ziyade eylemin, icraatın, geçmiş referansların izlenmesi önemli.

İdeolojik olarak değil, fizyolojik olarak nasıl yan yanasınız? Ayağında terlikle kaç şehit var diye izliyorsun.