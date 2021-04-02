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Alçıdan yaptıkları heykele 'Zeus'un oğlu' dediler, 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek, alıcı zannettikleri jandarma ekiplerine 1 milyon liraya satmaya çalışan 4 kişi, gözaltına alındı.
Alçıdan yaptıkları heykele 'Zeus'un oğlu' dediler, 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek, alıcı zannettikleri jandarma ekiplerine 1 milyon liraya satmaya çalışan 4 kişi, gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi  bağlantı kurup, randevu verdi.

Dün gerçekleştirilen buluşmada, şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine, heykeli  'Zeus'un oğlu' diyerek, 1 milyon liraya satmak istedi. Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan incelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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