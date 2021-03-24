Polis, dokuz çocuk babası olan Bashir'in gece eve gelmediğini ve ikinci eşi olduğu öne sürülen başka bir kadınla geceyi geçirdikten sonra sabaha karşı evde olduğunu söyledi. Yetkililer, tartıştığı eşinin intikam için kocasının cinsel organını ısırarak kopardığını söyledi.