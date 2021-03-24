Aldatılan kadın, kocasının cinsel organını ısırarak kopardı
Polis, dokuz çocuk babası olan Bashir'in gece eve gelmediğini ve ikinci eşi olduğu öne sürülen başka bir kadınla geceyi geçirdikten sonra sabaha karşı evde olduğunu söyledi. Yetkililer, tartıştığı eşinin intikam için kocasının cinsel organını ısırarak kopardığını söyledi.
Uganda'da yaşayan Bashir Mukaire isimli adam, karısı Asifa Nakagolo tarafından saldırıya uğradı. Kızgın eş, başka bir kadınla gece geçirdiğini öğrenince kocasının cinsel organını ısırarak kopardı.
24 Mart 2021 Çarşamba 22:26
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