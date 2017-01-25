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Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

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Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
İhanete uğrayan ve armatör eşinden ayrılan kadın dedektiflik şirketiyle anlaşarak intikam için harekete geçti. İşte aldatılan kadının eski eşine yaptıkları..

İhanete uğradığı için boşanan O.S.’nin intikam ateşi sönmedi. Dedektifle anlaşan O.S. Çin’den getirttiği cihazla eşinin imzasını taklit edip 50 milyon dolarlık senet hazırladı.

İzmirli armatör M.E.S., 2010'da şirketinde çalışan genç sekreter S.G.'ye gönlünü kaptırdı. Çiftin bu ilişkiden bir de çocukları oldu.

Olayı öğrenen armatörün eşi O.S., 5 yıllık sürecin sonunda 2 ay önce biten davada, birkaç gayrimenkul ve yaklaşık 3 milyon lira tazminat alarak boşandı. Ancak aldatılan kadının intikam ateşi sönmedi.

ÇOCUK DERGİSİ TESLİM EDİP İMZA ALDI

Bir dedektiflik şirketiyle anlaşan aldatılan eş, intikam almak için harekete geçti. Armatörün sekreter sevgilisinin evine kurye gibi giden dedektiflik bürosunun bir çalışanı, bir çocuk dergisi teslim edip imzasını aldı.

Ardından, armatör ve ortağının da daha önceden temin ettikleri imzalarını, Çin'den getirdikleri elektronik cihaz aracılığıyla ıslak imza gibi kullanan dedektiflik bürosu, 50 milyon dolarlık senet hazırladı.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre senetleri de armatörün ortağı N.B. adına hazırlayan dedektiflik bürosu, armatör ve sevgilisini de kefil olarak gösterdi. Ardından da bu senetlerin kopyalarını, kurye görünümlü elemanıyla Bodrum'da yaşayan N.B.'ye gönderdi.

N.B., hemen İzmir'deki armatör ortağı, M.E.S'yi aradı. Kuryenin görüntüsünü isteyip inceleyen armatör, aynı kuryenin 2 yıl önce de sevgilisinin evine bir çocuk dergisi getirip imzasını aldığını, ardından da bu imzasının taklit edilerek 70 bin liralık senet gönderildiğini, imza atmadığı halde senetteki imza sevgilisine ait çıktığı için parayı yasal faizi ile ödediklerini söyledi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Soluğu emniyette alan armatör ve sevgilisi şikâyetçi oldu. Polis, armatörün eski eşi O.S., özel dedektiflik bürosunun sahibi B.K. ve kurye görünümlü büro elemanı F.A. ile diğer çalışanların da aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Dedektiflik bürosunu da basan polis, el koyduğu elektronik eşyaları incelenmek üzere Siber Suçlar'a gönderdi. Armatörün eski eşi O.S.'nin kardeşi K.S.'nin de, armatörün sevgilisi S.G.'ye, "100 milyon dolarlık daha senet var. Şikâyetten vazgeçmezseniz onları işleme koyacağız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi. Genç kadının şikâyeti üzerine K.S. de gözaltına alındı.

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