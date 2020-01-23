Ukrayna'nın Dinyeper Nehri kıyısındaki Zaporijya şehrinde aldatılan bir kadın, eşinden eşi benzeri olmayan bir şekilde intikam aldı. Kendisini aldattığını iddia eden eş, gece uyurken kocasının cinsel organına metal somun taktı. Olay anında alkollü olduğu için durumu fark edemeyen adam sabah acılar içinde uyanınca soluğu hastanede aldı.