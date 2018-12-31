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Aldatıldığını düşünen eşten ‘tampon tampona’ takip (Video)

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Aldatıldığını düşünen eşten ‘tampon tampona’ takip
Aldatıldığını düşünen eşten ‘tampon tampona’ takip (Video)

İstanbul’da bir erkek, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini aracıyla takip ederek kaza yaptırdı. Kazanın ardından kadının otomobilinden bir erkeğin inerek kaçması dikkat çekti.

 

 

 

Olay bugün saat 10.30 sıralarında Şişli ilçesindeki Aytekin Kotil Caddesi’nde meydana geldi. Levent B. adlı erkek, eşi Dilek B.’nin kullandığı otomobili kendi aracıyla takip etti.

 

 

 

Bu sırada adam, karısının aracına arkadan çarparak onu durdurmaya çalıştı. Bir süre sonra kadın direksiyon kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı ve ağaçlara çarptı. Kadının kullandığı araçtan bir erkek hızlıca kaçtı.

Levent B. (solda), eşinin aracından inen erkeği bir süre yol üzerinde kovaladı…

Levent B. ise aldatıldığını düşünerek adamın peşinden koştu ama yakalayamadı. Levent B. ardından kadına yöneldi ve eşini yerde sürükledi.

 

 

Olay yerine kaza sonrası polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri gitti. İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Levent B. ile Dilek B. ifadeleri alınmak üzere Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü.

 

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