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Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!

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Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!
Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!

Dolabındaki iç çamaşırların ve kıyafetlerin sürekli yerlerinin değiştiğini gören A.B. isimli kadın, eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle yatak odasına yerleştirdiği gizli kamerada, kocasının iç çamaşırlarını giydiğini görünce boşanma davası açtı.

A.B. isimli kadın, dolabındaki iç çamaşırları ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini görünce, bir yazılım firmasında mühendis olan eşi K.B'nin kendisini aldattığını düşündü.

Çiftin 2015'de dünyaya gelen çocuğu annesine, "Bu eve sen yokken bir kadın geliyor" dedi. Kuşkulanan A.B, eşyalarının üzerinde ayrıca kuru temizleme etiketleri bulunduğunu da fark edince yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

Makyaj yapıp, peruk takarak çocuklarla oyun oynuyormuş

Sabah gazetesinin haberine göre; kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti. Görüntülerde aynı zamanda makyaj yapan ve peruk takarak kadın kılığına giren K.B'nin, 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oyun oynadığı ortaya çıktı.

A.B, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açan A.B ayrıca eşi hakkında avukatı aracılığı ile "nitelikli cinsel taciz", "anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçeye göre K.B, peruk takıp, makyaj yaparak kadın kılığına girdi ve bu halde 5 yaşındaki çocuklarıyla sık sık iletişim kurdu.

Çocuklarına "erkekler büyüyünce kadın olur" diyormuş!

A.B, suç duyurusunda, eşinin 5 yaşındaki çocuklarına, "erkeklerin büyüyünce kadın oldukları" ve "etek giydikleri" gibi bilgiler verdiğini öne sürdü.

İddiaya göre, boş zamanlarında kadın kılığına giren K.B'nin hal ve hareketlerindeki değişim, 2017 yılında iş nedeniyle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşamaya başladıktan sonra gerçekleşti.

5 yaşındaki çocukları, babasının kendisine söylediklerini annasi ve psikologla paylaştı. Mağdur çocuğa yapılan psikolojik testlerde babasının kadınsı tarafını açıkça bildiği tespit edildi.

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