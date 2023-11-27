Aldattığı gerekçesiyle eşini darp etti

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen teminat duruşmasında polis memuru Mustafa Hacıoğlu olguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Kasım 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesindeki ikametgahında kendisini aldattığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucunda eşinin ensesine ve boynuna sağ eli ile vurup ardından her iki eliyle boğazını sıkarak darp ettikten sonra "Seni öldüreceğim, seni kimse elimden kurtaramaz" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, olayın 7 Kasım 2023 tarihinde kendilerine bildirildiğini, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 26 Kasım 2023 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıya darp ve şiddet tehdidi suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini, kabul yönünde cevap verdiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.