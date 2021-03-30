  • BIST 1.396
  • Altın 451,988
  • Dolar 8,3428
  • Euro 9,7776
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Aldığı çeki bozup karşılığını sahibine ödemeyince 1 yıl hapis cezası aldı

» »
2012 yılında Gazimağusa’da bozdurmak maksadıyla aldığı 9000 TL tutarındaki çeki 8000 TL karşılığı bozdurduktan sonra çek sahibine iade etmeyen sanık İbrahim Özdemir ağır ceza mahkemesinde yargılanarak 1 yıl hapislik cezası aldı.
Aldığı çeki bozup karşılığını sahibine ödemeyince 1 yıl hapis cezası aldı

2012 yılında Gazimağusa’da bozdurmak maksadıyla aldığı 9000 TL tutarındaki çeki 8000 TL karşılığı bozdurduktan sonra çek sahibine iade etmeyen sanık İbrahim Özdemir ağır ceza mahkemesinde yargılanarak 1 yıl hapislik cezası aldı.

Bugün 30.03.21 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanık aleyhine getirilen emanetçi tarafından sirka davasını görüşüp karara bağladı ve sanığı 1 yıl hapse mahkûm etti.

Ağır ceza mahkemesinin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Sanığın 2012 yılı içerisinde M.B isimli şahıst aldığı 9 bin TL tutarındaki çeki 8 bin TL karşılığında bozdurduğunu ve bu meblağı M.B teslim etmediği cihetle aleyhinde emanetçi tarafından sirkat suçu ile ilgili aleyhinde dosya tanzim edildiğini söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen suçu kabul ettiğini, özür dileyip pişmanlık duyduğunu, suçu kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğunu, şikayetçi durumda olan M.B’nin şikayetini geri çekmesini sanığın lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini söyleyen Toroslu, bu gibi suçları işleyenlerin güven konusunda toplumda büyük endişe uyandırdığına dikk çekti.

Yasada ciddi hapis cezası öngörülen bu gibi suçlar toplum üzerinde de ciddi şekilde endişe yaratmaktadır denilen kararda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğine işaret edildi. Kıdemli yargıç Toroslu sanığın aleyhindeki ve lehindeki tüm olguları titizlikle incelendiğini belirttikten sonra sanığa oy birliğiyle 1 yıl hapislik cezası verildiğini söyledi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanatlı:“Biz Çukurova’nın bir ilçesi pozisyonundayız”30 Mart 2021 Salı 18:33
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan Hellim Açıklaması:Rum Tarafı iş birliği önerimizi bir kez daha reddetmiştir.  30 Mart 2021 Salı 18:17
  • Cenevre bilgilendirmesi... Cumhurbaşkanı YDP'yi kabul etti30 Mart 2021 Salı 18:11
  • HP'den Tatar'a:Demokrasi ve hukuk devleti HERKES için gereklidir30 Mart 2021 Salı 18:00
  • Arıklı:Ben istesem de o seviyeye inemem. Terbiyem müsaade etmez...30 Mart 2021 Salı 17:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Hukukçularla bir araya geldi30 Mart 2021 Salı 17:40
  • Çavuşoğlu:“Süt imalatçılarının AB gıda güvenliği standartlarında üretim yapabilmeleri amacıyla 3,2 milyon euro’luk bir gıda güvenliği projesi başlatacağız”30 Mart 2021 Salı 17:27
  • Meclis AB Uyum Komitesi Hal Yasasını görüşmeye devam ediyor30 Mart 2021 Salı 17:26
  • 87 yaşındaki Aysel Birol hayatını kaybetti30 Mart 2021 Salı 17:21
  • İki Radar daha devreye giriyor30 Mart 2021 Salı 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti