Aldığı çeki bozup karşılığını sahibine ödemeyince 1 yıl hapis cezası aldı

2012 yılında Gazimağusa’da bozdurmak maksadıyla aldığı 9000 TL tutarındaki çeki 8000 TL karşılığı bozdurduktan sonra çek sahibine iade etmeyen sanık İbrahim Özdemir ağır ceza mahkemesinde yargılanarak 1 yıl hapislik cezası aldı.

Bugün 30.03.21 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanık aleyhine getirilen emanetçi tarafından sirka davasını görüşüp karara bağladı ve sanığı 1 yıl hapse mahkûm etti.

Ağır ceza mahkemesinin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Sanığın 2012 yılı içerisinde M.B isimli şahıst aldığı 9 bin TL tutarındaki çeki 8 bin TL karşılığında bozdurduğunu ve bu meblağı M.B teslim etmediği cihetle aleyhinde emanetçi tarafından sirkat suçu ile ilgili aleyhinde dosya tanzim edildiğini söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen suçu kabul ettiğini, özür dileyip pişmanlık duyduğunu, suçu kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğunu, şikayetçi durumda olan M.B’nin şikayetini geri çekmesini sanığın lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini söyleyen Toroslu, bu gibi suçları işleyenlerin güven konusunda toplumda büyük endişe uyandırdığına dikk çekti.

Yasada ciddi hapis cezası öngörülen bu gibi suçlar toplum üzerinde de ciddi şekilde endişe yaratmaktadır denilen kararda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğine işaret edildi. Kıdemli yargıç Toroslu sanığın aleyhindeki ve lehindeki tüm olguları titizlikle incelendiğini belirttikten sonra sanığa oy birliğiyle 1 yıl hapislik cezası verildiğini söyledi.