CTP MYK Üyesi Dr. Cemal Mert: Aldığı kararları uygulama basireti gösteremeyen bir hükümet, sona gelmiş demektir.

CTP MYK Üyesi Dr. Cemal Mert, sosyal medya hesabından hükümetin ek mesailer ile ilgili geri adım ataması ile ilgili tutumunu eleştiren bir gönderi paylaştı.

İşte o paylaşım;

Bir hükümet, aldığı veya almadığı kararlarla belirlenir. Aldığı kararları uygulama basireti gösteremeyen bir hükümet, sona gelmiş demektir. Bir hükümet, uygulayamayacağı bir kararı almamalı; geri adım atacağı bir kararı hiç almamalıdır... Yok eğer bir karar alındıysa mutlaka uygulanmalı... Hükümet her geri adımda meşruiyetini kaybeder. Dost acı söyler!