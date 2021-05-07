Aldıklarını Ödemeden Marketten Ayrıldı, Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:
04.05.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Şokmar isimli markete müşteri olarak giden I.D.(E-50)’nin market içerisinden almış olduğu toplam değerleri 207.24 TL olan bir şişe viski ile 700 gram kuşbaşı eti ödemeden market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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