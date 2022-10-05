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Alec Baldwin’den dikkat çeken karar: Filmin çekimlerine devam edilecek

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, "Rust" filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmenini kazara öldürmesi uzun süre gündemden düşmezken bugün filmle ilgili yeni bir gelişme kamuoyuna duyuruldu.
Alec Baldwin’den dikkat çeken karar: Filmin çekimlerine devam edilecek

Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu “Rust” filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 64 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından büyük bir şok yaşayan Baldwin, boş mermilerle dolu olması gereken silahın tetiğini çektiğini sürekli olarak inkar etse de FBI suçlu olduğuna karar vermişti.

Bu gelişmelerin ardından bugün, Baldwin’in Rust filminin çekimlerine devam edeceği duyuruldu. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, filmin çekimleri Ocak ayında devam edecek.

Konuyla ilgili Baldwin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

2004 yılında rol aldığı “The Cooler” filmiyle Oscar'a aday gösterilen ABD'li oyuncunun, “30 Rock” dizisiyle kazandığı Emmy ödülleri bulunuyor.

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