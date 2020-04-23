Alekos Markides hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs siyaset ve hukuk dünyasının simge isimlerinden Eski Başsavcı Alekos Markides, hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Kıbrıs siyaset ve hukuk dünyasının simge isimlerinden Eski Başsavcı Alekos Markides, hayatını kaybettiği açıklandı.
Cyprus Mail'de yer alan habere göre Avukat, Chris Triantafyllides adlı avukat, twiter paylaşımında, Markides'in öldüğünü yazdı.
Rum Yönetimi merhum Liderleri'nden Glafkos Klerides'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Markides, hukuk görüşleri yanında, Kıbrıs Konusuyla ilgili görüş ve önerileriyle en önemli isimlerden biriydi.
Markides, mevcut Başkan Anastasiadis'in Kıbrıs Politikalarını sert eleştiren isimlerdendi.
1985-1995 Yılları arasında Milletvekilliği yapan Markides, 1995-2003 arasında da Başsavcılık yaptı.
Alekos Markides 77 yaşında idi.
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