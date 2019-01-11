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Aleksis Çipras: Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu. Çipras, "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır" dedi.
Aleksis Çipras: Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Çipras, "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır" dedi.

Merkel ile Türk-Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs Sorunu'na adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterilen uğraşlara da destek verilmesi gerektiğinden söz etti.

KIBRIS'A SAYGI GÖSTERİLMELİ

Buna karşın, Kıbrıs'ın kendi kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğuna da dikkati çeken Çipras, her ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

MAKEDONYA'YA AB'YE ÜYELİK YOLU AÇILDI: 

Almanya Başbakanı Merkel ise Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmenlerin iadesi anlaşmasının öneminden söz etti.Merkel, bu anlaşmanın başarılı olduğu kadar göçmen iadesi konusunda AB içinde çıkan hukuki sorunların aşılmasına çalışıldığını söyledi. Söz konusu iade anlaşmasının Afganistan ve Pakistan gibi savaş olmayan ülkelerden gelen göçmenlere uygulanmadığını da sözlerine ekledi.

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