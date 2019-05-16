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Alerjiden korunmanın 9 kolay yöntemi

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Baharın gelmesiyle polenlerin ortaya çıkmasıyla alerji şikayetleri artıyor. Peki alerjiden korunmak için ne yapmalı? İşte 9 pratik yolu!
Alerjiden korunmanın 9 kolay yöntemi

Baharın kapıyı çalmasıyla alerjisi olanlar için mücadele dolu bir dönem başlıyor demektir. Ancak bu dönemi en sağlıklı ve hafif bir şekilde atlatmak isteyenler için Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu’ndan alerjilerle mücadele etmenin ipuçlarını öğrendik. Alerji ile başınızın dertte olduğunu düşünenlerdenseniz, 9 öneri ile bu bahar sezonu alerjiyi en hafif haliyle atlatabilirsiniz!

ALERJİLERLE BAŞ ETMENİN 9 PRATİK YOLU!

1. Sabahın erken saatlerinde yaptığınız aktiviteleri en aza indirin; çünkü polen sayıları genellikle sabah saat 4 ile 8'de en yüksektir. Özellik bu saat aralığında yapmanız gereken etkinlikler veya işlerinizi en aza indirgemeye özen gösterin.

2. Pencereleri açmak yerine klimayı çalıştırın. Klimalar havadaki polen parçacıklarını filtreler; oysa pencereleri açarsanız polen çiçekleri içeri girebilir. Bu da demek oluyor ki alerjiye davetiye çıkarmanın en tehlikeli yollarından biri de pencereler. Bu dönemlerde pencerelerden biraz uzak durmak en iyisi olabilir!

3. Klima filtrenizi düzenli olarak temizleyin. Klima filtrenizin temizliğini kontrol altınızda tutun zira temizlenmediği taktirde solunum yolu ile farklı hastalıklara zemin hazırlayabilirsiniz.

4. Polen mevsimi için birkaç ''güvenli'' kıyafet bulundurun. Bunlar, yalnızca iç mekanlarda giyinip eve girer girmez değiştirebileceğiniz kıyafetler olmasına özen gösterin. 

5. Cilt ve saçlarınızdan poleni akıtmak için eve girer girmez duş yapın. Her ne kadar eve geldiğinizde kendinizi iyi hissediyor olsanız da üzerinize polen yapışmış olabilir. İşte bu noktada eve gelir gelmez kıyafetlerinizi kirli sepetine atıp ılık bir duş almak en mantıklısı olacaktır. 

6. Belirtilerin ciddiyetini azaltmak için alerjenlere maruz kalmadan önce bir saat önce göz damlası, burun spreyi ve alerji ilaçlarınızı kullanmayı ihmal etmeyin!

7. Arılara alerjiniz varsa parlak renkli, çiçek baskılı kıyafetler veya çiçek kokuları olan parfüm ve losyonlardan kaçının. Zİra bu tarz özellikler dışarı çıktığınızda arıları size daha fazla çekebilir. 

8. Çimlerin içinde yürürken daima ayakkabı giyin ve dışarıda çalışırken vücudunuzda açık olan yerleri olabildiğince kapalı tutmaya özen gösterin.

9. Acil bir durumda ilaç taşımayı unutmayın. Herhangi bir olasılığa karşı dışarıdayken çantanızda ya da cebinizde mutlaka ilacınızı ayırmayın. 

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