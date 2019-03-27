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Alerjiyi arttıran besinler

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Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, alerji yapan besinlere karşı vatandaşları uyardı.
Alerjiyi arttıran besinler

Yiyeceklerde artan koruyucu ve katkı maddeleri kullanımı konusunda anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Mustafa Tayar; günümüzde çocukların süt, yumurta, polen gibi klasik alerjilerin yanında cips, salam, sucuk, hazır çorba gibi yiyeceklerde bulunan katkı maddelerine karşı da alerjik tepki verdiğini belirtti.

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, anne babaların çocuklarının yedikleri konusunda bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek katkı maddesi içeren besinlerin alerjik reaksiyonları hakkında uyarılarda bulundu. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjilerin çok sık gündeme geldiğini belirten Prof. Dr.Tayar, günümüzde insanların polen ve bahar alerjilerinin yanında cips, hazır çorba, konserveler, salam ve sucuk gibi yiyeceklerde kullanılan monosodyum glutamat (MSG) gibi katkı maddelerine de alerjik tepki verdiğini söyledi.

Gıda alerjileri polen alerjisiyle karıştırılıyor'

Son yıllarda genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) kaynaklı alerjilerin yaşandığını belirten Prof. Dr.Tayar, "Çiçeklerin tozlaştığı, proteinli maddelerin insan vücuduna etki ettiği bir döneme girdik ama son yıllarda alerji konusunda yeni bir trend daha var o da gıda alerjisi. Gıdalardan ve gıdalara bağlı katkı maddelerinden, GDO'lardan kaynaklanan alerjiler çoğu zaman gözardı ediliyor. Bu alerjiler polen alerjileri ile de karıştırılabiliyor. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan alerjik reaksiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocukların son yıllarda sıklıkla yediği ürünlerde bulunan katkı maddelerinin çoğu vücutta yabancı protein etkisi gösteriyor. Vücutta bunlara karşı tepki vermeye başlıyor. Aslında insan vücudu orada bizi uyarıyor. Bize 'Burada zararlı bir madde var, burada bir sorun var' diyor" dedi.

'Katkı maddeli yiyecekleri eve sokmayın'

Günümüze kadar olan süreçte alerjiler arasında yüksek proteinli gıdalar, kabuklu yemişler gibi doğal maddeler olduğunu söyleyen Tayar, "Son yıllarda çocuklarımıza yedirdiğimiz jelibonlar, şekerler, patates cipsleri ve içine 'Çin Tuzu' katılan gıdalardan kaynaklanan tehlikeler gün yüzüne çıktı. Biz bu konuda çok duyarlı değiliz ancak vücut bizi bu konuda alerjiyle uyarıyor. Bu tip katkı maddeleri içeren gıdaları bırakın çocuklara yedirmeyi eve bile sokmamamız gerekir. Kimi katkı maddeleri koklandığında dahi etki gösterebilirler" dedi.

'Gıda alerjileri kronik hastalığa dönüşürse bedeli ağır ödenir'

Çocuklarda alerjik reaksiyon görüldüğü zaman vakit kaybetmeden gıda günlüğü tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tayar, "Hangi gıdalardan sonra reaksiyon görülüyorsa o gıdalar diyetten çıkarılabilir. Ayrıca hemen bir hekime başvurulup gerekli tedavi prosedürlerine başlanmalıdır.

Eğer dikkate almadan, 'Basit bir kaşıntı, basit bir ishal' gibi sözlerle geçiştirirsek bu durumlar ilerde birçok kronik ciddi rahatsızlıklara ulaşabilir. O zaman bedeli daha ağır ödenir" dedi.

'Vücudumuz yeni karşılaştığı besinlere tepki gösteriyor'

Genetiğimizin alışık olduğu, binlerce yıldır tüketilen besinlerin vücudumuza test edilerek geldiğini söyleyen Prof. Dr.Tayar, "Binlerce yıldır buğday yiyorum, bilinen temel gıdaları tüketiyorum.Bunların aksine katkı maddesi gibi yabancı madde içeren ya da genetiği bozulmuş protein türleri ile karşılaştığında vücut bunlara tepki gösteriyor. Bu yüzden etiket okur yazarlığımızı arttırmamız gerekiyor" dedi.

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