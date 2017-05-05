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ALES 2017 pazar günü yapılıyor

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ALES 2017 pazar günü yapılıyor
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Lefkoşa Sınav Koordinatörlüğü, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES 2017) pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM KKTC Sınav Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, konuyla ilgili açıklamasında, ALES 2017 Sınavı’nın bu yıl Türkiye ve KKTC’de 7 Mayıs’ta yapılacağını ve saat 10.00’da başlayacağını belirtti.

Sınavına girecek adayların ÖSYM Genel Sınav Uygulama Yönergesi Madde 22 – 3 gereği, sınava başlama saatinden en geç 15 dakika öncesinde sınav binasına girmesi gerekiyor.

Ufuk Çelik, bu süreden sonra gelen adayların, her ne sebeple olursa olsun, bina sınav sorumlusunun bilgisi ve onayı olsa dahi, kesinlikle sınav binasına alınmayacağını belirtti. Çelik ayrıca, sınav binasına belirlenen süre içinde girmiş ancak sınav salonuna sınavın başlama saatinden sonra gelen adayların da kesinlikle sınav salonuna alınmayacağına işaret etti.
Çelik, hiçbir adayın mağdur olmaması için konuyu tüm adayların dikkate almasını rica etti.

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