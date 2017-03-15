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ALES başvuruları başladı

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ALES başvuruları başladı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017-ALES ilkbahar dönemi, 7 Mayıs 2017'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.

Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 180 dakika süre verilecek.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Açıklamada, başvuru, sınav ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuzu, adayların başvuru öncesi dikkatle incelemesi uyarısı yapıldı.

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