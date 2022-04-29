  • BIST 2.439,62
  • Altın 909.591
  • Dolar 14.8004
  • Euro 15.6098
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

ALES sonuçları açıklandı

»
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet: Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde isim konusunda uzlaştı28 Nisan 2022 Perşembe 13:37
  • Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem28 Nisan 2022 Perşembe 13:21
  • 'Erdoğan sinirle ayağa kalktı, sanki kriz geçiriyordu... Sümeyye Erdoğan onu götürdü'28 Nisan 2022 Perşembe 12:13
  • Gezi davasındaki FETÖ izleri: Savcı yurtdışına kaçtı, emniyet müdürü tutuklu27 Nisan 2022 Çarşamba 19:01
  • Suudi basını, Erdoğan’ın beklenen ziyaretine ilgi göstermedi27 Nisan 2022 Çarşamba 18:36
  • Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem27 Nisan 2022 Çarşamba 13:03
  • Akşener: Gezi, Türk gençliği için yalnızca bir protesto değildir aynı zamanda milli şuurun da ayağa kalkmasıdır27 Nisan 2022 Çarşamba 13:02
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır27 Nisan 2022 Çarşamba 13:02
  • "Cumhur İttifakı Kürt oylarını nötralize etmeye çalışıyor"27 Nisan 2022 Çarşamba 08:44
  • Soylu’dan sert sözler: Vesayetin yetiştirmeleri, Batı’nın beslemeleri26 Nisan 2022 Salı 22:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti