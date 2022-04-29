ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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