  • BIST 114.822
  • Altın 161,863
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6632
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Alevi Kültür Merkezi bir taksicinin darp edilmesini kınadı

» »
Alevi Kültür Merkezi bir taksicinin darp edilmesini kınadı
KKTC Alevi Kültür Merkezi, Girne’de taksici Şahin Karaçor’un bir müşteri tarafından darp edilerek ağır yaralanmasını kınadı.

Merkezden yapılan açıklamada, Karaçor’un Alevi Kültür Merkezi üyesi olduğu belirtilerek olaydan duyulan üzüntü ifade edildi.

Bu tür olaylara karşı önlem alınması ve gerekli cezanın uygulanması istenen açıklamada, insan hayatının değersiz olmadığı, insanların mesleklerini yaparken güven, huzur ve sağlıklı koşullar içinde yaşaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Şahin Karaçor’a acil şifalar dilendi ve geçmiş olsun mesajı iletildi.

Polis, Girne’de önceki gün 114 miligram alkollü olduğu tespit edilen C.T.’nin (E-39), istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u darp ederek omurga kemiğini kırdığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis hükümet programını görüşüyor12 Şubat 2018 Pazartesi 14:16
  • Öyle bir deyim mi var? Sağlanan destek "deve tüyü kadar"mış12 Şubat 2018 Pazartesi 13:59
  • Polis denetimleri artırdı: 1 haftada 6226 araç sürücüsü kontrol edildi12 Şubat 2018 Pazartesi 13:53
  • Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) arasında sözleşme12 Şubat 2018 Pazartesi 13:42
  • Metehan'da 1 kilo uyuşturucu12 Şubat 2018 Pazartesi 13:21
  • Başbakan olamayan Özgürgün dertli12 Şubat 2018 Pazartesi 13:10
  • Kayıp şehit İbrahim Ramadan, bugün, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi12 Şubat 2018 Pazartesi 13:06
  • Ormancılar, kaçak ağaç kesimine karşı caydırı ceza talep etti12 Şubat 2018 Pazartesi 11:51
  • Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi Akdeniz Köyü sahilinde temizlik yaptı12 Şubat 2018 Pazartesi 11:22
  • Sağlık Bakanı Filiz Besim, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti12 Şubat 2018 Pazartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti