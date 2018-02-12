Alevi Kültür Merkezi bir taksicinin darp edilmesini kınadı

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Girne’de taksici Şahin Karaçor’un bir müşteri tarafından darp edilerek ağır yaralanmasını kınadı.

Merkezden yapılan açıklamada, Karaçor’un Alevi Kültür Merkezi üyesi olduğu belirtilerek olaydan duyulan üzüntü ifade edildi.

Bu tür olaylara karşı önlem alınması ve gerekli cezanın uygulanması istenen açıklamada, insan hayatının değersiz olmadığı, insanların mesleklerini yaparken güven, huzur ve sağlıklı koşullar içinde yaşaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Şahin Karaçor’a acil şifalar dilendi ve geçmiş olsun mesajı iletildi.

Polis, Girne’de önceki gün 114 miligram alkollü olduğu tespit edilen C.T.’nin (E-39), istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u darp ederek omurga kemiğini kırdığını ve tutuklandığını açıklamıştı.