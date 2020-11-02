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Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığı’na Cengiz Demir Getirildi

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KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığı’na Cengiz Demir getirildi.
Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığı’na Cengiz Demir Getirildi

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığı’na Cengiz Demir getirildi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi 5. Olağanüstü Kurultayı dün Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Yeni yönetim, üyelerin oylarıyla belirlendi. Olağanüstü Genel kurul divanın oluşturulması, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunup onaylanması ile başlayarak dilek ve temenniler ile devam etti. Daha sonra oy verme işlemine geçilerek yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulu, üyelerin oylarıyla belirlendi.

2020- 2022 KKTC Alevi Kültür Merkezi Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulunda görev yapacaklar şöyle; “Genel Başkan Cengiz Demir; Genel Başkan Yardımcısı Şemseddin Erdem, İbrahim Şaşkara; Genel Sekreter Hasan Han; Sayman Cengiz Çelik; Yönetim Kurulu Üyeleri Nurgül Şahan, Mehmet Tumay, Rahim Biltekin, Cenk Çakmak, Disiplin Kurulu; Ali Görmez, Zeynel Arslan, Metin Kaya, Kenan Tufan, Seydi Alıcı Denetleme Kurulu; Seydihan Şahin, Şahin Karaçor, Ali Rıza Yılmaz” 

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