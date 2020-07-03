Alevi Kültür Merkezi: “Sivas katliamını unutmadık, unutmayacağız. Kınıyoruz”

Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşamını yitiren 33 “canı” unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve kınadıklarını bildirdi.

Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sivas Madımak'ta 1993’te “33 canı yakarak katleden zihniyetin farklı şekillerde devam ettiği savunularak, “İnancımızdan ve seküler yaşam biçiminizden statükoya karşı muhalif duruşumuzdan dolayı, 33 canın yakılarak katledilmelerini kabul etmiyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Kınıyoruz” denildi.

Alevilerin, dünyanın her neresinde olursa olsun, her türlü zulmü ve katliamı kınadığı belirtilen açıklamada, pandemi nedeniyle bu yıl ülkede anma etkinliği düzeleyememenin üzüntüsü dile getirildi. “Bu nedenle etkinlik videosu çekerek üzüntümüzü toplumumuz ile paylaşacağız.Tüm dünya insanlığına sağlık ve barış dolu bir yaşam mücadelesi dileriz” ifadesine de yer verildi.