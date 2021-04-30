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Alevi Kültür Merkezi'nden 1 Mayıs Açıklaması

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Alevi Kültür Merkezi 1 Mayıs'a ilişkin açıklamada bulundu.
Alevi Kültür Merkezi'nden 1 Mayıs Açıklaması

Yapılan açıklama şöyle:

 

Sömürüsüz bir dünya , insanca bir yaşam umuduyla tüm emekçi canlarımızın 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutluyoruz.

 

Tüm dünya emekcilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs maalesef bu yıl da pandemimin getirdiği zorluklar içinde yerini aldı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların her geçen gün daha da zorlaşması, emeğin ve üretimin gerçek karşılığını bulamaması umut ve mücadeleye gölge düşürdü.

 

İşsizlik ve yoksulluğun hızla tırmanışa geçmesi, eğtimden sağlığa, barınmadan sosyal yaşama kadar birçok temel hakların zorlaştığı yaşam şartlarında birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmeliyiz.

 

Umudumuzu ve mücadelemizi yitirmeden kendimize belirlememiz gereken hedef BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA olmalıdır. Her Can insanca bir yaşam ve bunu yaşayacağı bir düzene sahip olmalıdır. Sömürüsüz ve ayrımcılığın yaşanmadığı  bir dünya için, eşitlik ve özgürlük için, çocuklarımız ve gençlerimiz için tek hedefimiz birlik, mücadele ve dayanışma olmalıdır.

 

Yaşadığımız coğrafyada ve tüm dünyada eşitsizliğe, adaletsizliğe, sömürüye, yoksullaştırlmaya, ötekileştirilmeye, cinsiyet ayrımına, savaşlara karşı çıkarak, barış ve kardeşlik içinde bir gelecek kurmak için mücadele etmeliyiz.

Sömürüsüz bir dünya , insanca bir yaşam umuduyla tüm emekçi canlarımızın 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutluyoruz.

 

KKTC Alevi Kültür Merkezi

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