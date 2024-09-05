Alevkayası – Karaağaç Anayolu’nda tehlikeli sürüş: 8.481,50 TL para cezası kesildi

Alevkayası – Karaağaç Anayolu üzerinde bir sürücünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde aracıyla tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri devreye girdi.

Görüntülerde, aracın şeridini muhafaza etmeyerek yolda sağa sola kaydığı ve diğer sürücüler ile yayalar için tehlike oluşturduğu tespit edildi. Polis ekipleri, bu sürücüyü kısa sürede belirleyerek gerekli işlemleri yaptı. Tehlikeli araç kullanımı nedeniyle sürücüye 8.481,50 TL para cezası ve 30 ceza puanı kesildi.