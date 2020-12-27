  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Alevkayası Ve Değirmenlik Bölgesinde Yarın Bazı Yerlere Elektrik Verilemeyecek

» »
Değirmenlik bölgesindeki taş ocakları tesisleri ve su motorlarına, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.
Alevkayası Ve Değirmenlik Bölgesinde Yarın Bazı Yerlere Elektrik Verilemeyecek

Değirmenlik bölgesindeki taş ocakları tesisleri ve su motorlarına, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın 09:00 ile yaklaşık 15:00 arasında Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı!27 Aralık 2020 Pazar 12:43
  • 2 Kişiyi darp edip 5 sokak lambasını kırdı27 Aralık 2020 Pazar 12:41
  • Yurt genelinde kumarhane ve asayiş denetimi yapıldı27 Aralık 2020 Pazar 12:33
  • Maraş'taki bisikletler dezenfekte edildi27 Aralık 2020 Pazar 12:12
  • Yasağı takmadılar Alevkayası'nda "tekno" partisi düzenlediler27 Aralık 2020 Pazar 12:01
  • Meclis Genel Kurul'u yarın toplanıyor27 Aralık 2020 Pazar 11:52
  • "Tedbirler Çerçevesinde Yüz Yüze Eğitim Dün de Mümkündü bugün de"27 Aralık 2020 Pazar 11:40
  • Arter: Meraktan gelen de var, çocukluğunun ve gençliğinin izlerini arayan da…27 Aralık 2020 Pazar 11:09
  • KKTC'de yeni bir CASİNO izni daha verildi27 Aralık 2020 Pazar 10:53
  • Başbakan Saner: 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim27 Aralık 2020 Pazar 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti