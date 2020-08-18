Alevkayası Yayla Şenliği pandemi dolayısıyla yapılamayacak

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Alevkayası Yayla Şenliği’nin pandeminin son günlerde artış göstermesi sebebiyle etkinliği bu yıl yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Civelek, "Daha sağlıklı günlerde, çok daha fazla coşkulu olacağımız festivallerimizde görüşmek üzere... " dedi.

Karadeniz Kültür Derneği'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Her yıl büyük bir heyecanla beklediğimiz ve etkinlik günü coşkuyla dağı taşı inlettiğimiz Alevkayası Yayla Şenliği’ni Dünyamızın sorunu olan pandeminin son günlerde ülkemizde artış göstermesi sebebiyle bu yıl yapmama kararı aldık.

Her ne kadar ülkenin başı olma niyetiyle yola çıkan bazı siyasilerin sağlıkla ilgili söylemlerinin aksine görüntüler vermeleri üzerine “bu virüs sadece bizim etkinliğimize mi gelecek? Yapalım şenliğimizi!”şeklinde eleştiriler alsak da duyarlı bir STK olarak toplum sağlığını tehlikeye atacak hiç bir olayın içinde yer almayacağımızı alenen belirtmek isteriz.

Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın da dediği gibi; “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi “ Daha sağlıklı günlerde, çok daha fazla coşkulu olacağımız festivallerimizde görüşmek üzere..."