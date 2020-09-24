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Alevkayası yolunun kuzeyinde,sarp arazide yangın çıktı

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Alevkayası yolunun kuzeyinde, sarp arazide yangın çıktı.
Alevkayası yolunun kuzeyinde,sarp arazide yangın çıktı

Alevkayası yolunun kuzeyinde, sarp arazide yangın çıktı.

Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına Polis İtfaiye yanı sıra, askeri personel, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ile Değirmenlik Belediyesine ait tankerler ile müdahale edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, geniş alana yayılan yangına ayrıca havadan helikopter ile müdahale yapıldı.

Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

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