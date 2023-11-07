Alevkayası'nda Araç İçinde Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Soruşturma Devam Ediyor

"Gizemli Ölüm Olayı Alevkayası'nda Sarsıyor: Burak LAÇİN'in Ölüm Nedeni Belirsiz

Alevkayası, 05 Kasım 2023 - Alevkayası'nda yer alan ormanlık alanda meydana gelen trajik bir olay, sakinleri endişelendirdi. Araç içerisinde ölü olarak bulunan Burak LAÇİN (46 yaşında), henüz aydınlatılamayan bir ölümün kurbanı oldu.

Yapılan otopside, Burak LAÇİN'in ölüm nedenini tespit etmek için kan ve doku örnekleri alındı. Ancak ölüm sebebi hala belirsizliğini koruyor ve tam teşhis yapılabilmesi için tetkiklerin sonuçları bekleniyor.