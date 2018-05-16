Alevkayası’nda yangın

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yangın devam ediyor.
Arazinin konumu nedeniyle yangına müdahale edilemiyor ancak çevre emniyeti alınmış durumda.
Yangın bölgesinde 2-3 patlama olduğu da gelen bilgiler arasında.
TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yangın devam ediyor.
Arazinin konumu nedeniyle yangına müdahale edilemiyor ancak çevre emniyeti alınmış durumda.
Yangın bölgesinde 2-3 patlama olduğu da gelen bilgiler arasında.
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