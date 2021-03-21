Alexander Sörloth: Türkiye'de bana verilen tek taktik "Gol at" oluyordu, daha fazlası yok

Geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren ve bu sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Türkiye hakkında itiraflarda bulundu. Norveçli golcü, "Türkiye'de bana verilen tek taktik "Gol at" oluyordu, daha fazlası yok" dedi.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan ve bu sezon Bundesliga'da Leipzig ile mücadele eden Norveçli golcü Alexander Sörloth, Almanya'da verdiği bir röportajda Türkiye hakkında konuştu.

RB Live'a konuşan Sörloth, Türkiye'den Almanya'ya geçişinin kendisi için büyük bir adım olduğunu söylerken Türkiye'de çok fazla taktik olmadığını belirtti.

Sadece "Gol at" deniyordu

Alexander Sörloth, Türkiye hakkında şu sözleri kullandı:

"Türkiye'de çok fazla taktik yoktu. Bu yüzden burada olmak benim için büyük bir değişiklik oldu. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve bana verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu. Bu kadar, daha fazlası yok. Sadece gol at deniyordu. Türkiye ve Almanya arasında çok farklı bir futbol stili var."