Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a her şeyi anlattı

Aleyna Tilki, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının üçüncü hafta konuğuydu. Star Tv ekranlarında yayınlanan programda Aleyna Tilki, Hülya Avşar’a özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

50 ŞARKI ELEDİM"

"Şarkıların sözlerini kendim yazmıyorum. Emrah Karaduman prodüktörüm, o besteyi ve aranjeyi yapıyor sözler de Gökhan Şahin'e ait. Yetenek yarışmasına katıldığımda orada Emrah gördü beni mesaj attı. Albümünde söyleyecektim oraya nasip olmadı. Çünkü benim söylemek istediğim tarz başkaydı, başka bir şey hayal ediyordum. Sonra pop müzik yapmaya karar verdim. Aslında rock müzik yapmak istiyordum. Emrah ile pop müziğe çok alıştım. Cevapsız Çınlama projesini karşıma çıkardığında "budur" dedim. 2 yıl boyunca en az 50 tane şarkı eledim."

"ANNEM BANA HEP STAR GİBİ DAVRANDI"

"Evde her zaman hep bireydim. Koltuk, perde seçiminden pişirilecek yemeğe kadar üç yaşımdan beri fikrim alınırdı. Annem bana ilginçtir hep bir starmışım gibi davrandı. Ben onun starıymışım gibi beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri. Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş."

"BEYONCE VE SHAKIRA'YI TAKLİT EDİYORDUM"

"Annem evde Türk Sanat müziği söylerdi, ben Beyonce ve Shakira izliyordum. Onların danslarını taklit ediyordum.Anneme çok şey borçluyum. Yetenek yarışmasına katılırken o çok yardım etti. Çok zor elemeleri geçtim, katılmak için üç yıl beklemiştim. 12 yaşından beri, "Yetenek Sizsiniz'e çıkacağım ve oraya çıktığımda birisi bana yazacak çok güzel işler olacak demiştim." Üç yıl her sene elemeler gittim, uğraştım ve en son aldılar yarışmaya. Gün geçtikçe sesimin daha da geliştiğini hissediyorum."

"DİŞİLİĞİMLE DEĞİL KİŞİLİĞİMLE ÖN PLANDA DURMAK İSTİYORUM"

"Her zaman, "dişiliğimle değil kişiliğimle ve yaptığım işlerle ön planda durmak istiyorum" diyordum. Görüntümün ve benzeri şeylerin yeteneklerimi gölgelemesini hiçbir zaman istemedim. Hatta bu yüzden klipte bir kot bir tişört ile oynadım. Ruhumu gölgeleyecek ne elbise ne de başka bir şey olsun istemedim. Zaten dikkat edilirse hep salaş ve rahat dolaşıyorum. Ne istediğimi biliyorum ama fikirde çok alıyorum. 16 yaşındayım büyüdüğümde, "yaptık bir cahillik" demek istemiyorum. Orta yolu buluyorum."

"SINAV KAĞIDI PAYLAŞMAK YASAKMIŞ"

"Hakkımda en çok haber, "Aleyna yine kurallara uymadı" diye çıkıyor. Aslında öyle değil her şeyi kuralına göre yapıyorum. Asi ve sert duruşum sanki kural dışıymış gibi duruyor. Halbuki herkesin yaptığını yapıyorum. 100 almıştım Fizik dersinden sınav kağıdımı paylaştım. Yasakmış... Gibi gibi böyle şeyler olabiliyor. Ben de aykırı gibi duruyor böyle bazı şeyler."

"PSİKOLOG OLMAK İSTİYORUM"

"Derslerime çalışıyorum çünkü psikolog olmak istiyorum. Kendi emeklerimle güzel bir üniversitede okumak istiyorum. O yüzden derslerimi çok önemsiyorum. Annemin ve babamın da desteklediği konularda hep ders ön planda. Konser tarihlerimi daha çok hafta sonuna alıyorlar. İhtiyacım olan şey zaten okul. Çünkü kendi yaşıtlarımla birlikte olabileceğim tek yer orası. Diğer ortamlarda olgunluk ve kıvrak bir zeka bekliyorlar. Tam bir liseli olduğum yer okul. Bu yaş için çok önemli."

"YAZDIĞIM KİTABI YAŞIM BÜYÜYÜNCE PAYLAŞACAĞIM"

"Üniversite de psikoloji okuyacağım için şimdiden psikoloji kitapları okuyorum. Kitap yazdığım için okumayı çok seviyorum. Okuduğum kitaplar yazacağım kitap için beni destekliyor. Şimdiye kadar bir kitap yazdım. "Aleyna yaşından büyük Aleyna asi" dediler bir de kitabımı yayımlasam eyvah eyvah... Çok sert ve asi bir kalemim olduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişim ve felsefe üzerine yazdım. Kendi çapımda bir şeyler yazdım beğenen bir kitle belki olur diye düşünüyorum. Ama biraz yaşım büyüyünce paylaşmak istiyorum."

AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

"Babam sivil olarak askeriyede çalışıyor. Kız öğrenci yurdumuz var bizim, annem de orada çalışıyor. Normalde anaokulu öğretmeni."

"DÜNYA STARI BİR YAZAR OLMAK İSTİYORUM"

"Sezgilerime güveniyorum, sezgilerim bana böyle bir çıkış yapabileceğimden bahsetmişti. Çıkış yapınca hiç korkmadım, telaş yapmadım. Tıpkı önceden planladığım gibi "devam etme vakti" dedim. Kitap yazmayı sevdiğim için gelecekte yazar olmak istiyorum. Dünya starı olmak istiyorum. Yazar olmak dünya starı olmamım bir konsepti olsun istiyorum. Yani dünya starı bir yazar olmak. Gün geçtikçe içimdeki bilgeliği beslemek, doyurmak ve büyük bir insan olmak istiyorum."

"30'LU YAŞLARDA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM"

"İleride evliliği bilmiyorum ama bir bebek hep düşünmüşümdür. Büyüdüğümde, 30'lu yaşlara geldiğimde benden bir şey bırakıp gitmek çok isterim. Erken belki bu söz ama öyle bir şey düşünüyorum."

"ERKEK ARKADAŞ MODELİM YOK"

"Dünyada her ilişkiye bir isim koyuyorlar. Sevgili, erkek arkadaş, kanka, dost gibi. Ben bunlara karşıyım. Kişiyi sorumluluk sahibi yapıyor ve beklentileri arttırıyor. İstekleri çoğaltarak sevgiyi öldürüyor. Aklımda hiç erkek arkadaş modeli tasarlamadım. Zaten hayatımda beni mutlu edebilecek insanlar barındırıyorum. Yanındaki insan her şeyin olabilmeli."

"AİLEM HEP YANIMDA OLSUN"

"Ailem nereye gitsem hep yanımda. Konserlerde yanımdalar, ailemi hep yanımda istiyorum çünkü onlar bana güçmüş gibi geliyor. Hayatımda değişen bir şey olmadı. En son bunu söylediğim olay olmuştu. "Bir şey değişmedi fanlarım zaten vardı" demiştim. Ben hep düşünen bir insandım icralar yoktu şimdi icralar var. Hiç çok yoruldum dediğim olmadı."

"KIZ KARDEŞİM VAR"

"11 yaşında bir kız kardeşim var. Oyunculuk yeteneği var büyüyünce büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum ve bir ressam kadar iyi resim çiziyor. Oyuncu ve modelist olmak istiyor."

"ÜNLÜ OLMAK BİR ÖZELLİK"

"Yanlış anlaşılmasın ama ünlü olmak bir özellik. Bir artı değil. Kimisi ünlü olur kimisi doktor olur hayat kurtarır, bunlar farklı şeyler. Fark, onlar hayat kurtarıyor ama bizim kadar anılmıyor. Fanlarım var beni seviyorlar" dediğimde ego gibi gördüler. Ben de "artı olarak bahsetmedim özellik olarak bahsettim" demiştim. Çok üzülüyorum çok tanınmanın bir ekstra olduğunu düşünen insanlara."

"HİÇBİR ŞEY OLMA YOK OL"

"Klişe gelecek belki cevabım ama mutlu olabilirsem başarıdır. Her zaman "büyük bir insan olmak istiyorum" diyorum bazen de içimden bir ses "hiçbir şey olma yok ol" diyor. Böyle bir ruh halim var. Hırsa çok karşıyım azimle her şeyi yapmak istiyorum. Kısık ateşte güzel yemek pişer."

"CALVIN HARRIS'E YAZDIM"

"Dünya starı olmak istiyorum, bunun için geç kaldığımı düşünüyorum. Orada 16 yaşında başlıyorlar ben burada o yaşta başladım. Buradan oraya gitmek çok zor. Bu yüzden geç kaldığımı düşünüyorum. Bir gün Calvin Harris'e (İskoç DJ) sosyal medyadan "hey Calvin" yazdım. Tabii ki cevap alamadım. Görmedi ama birgün görecek. Yurt dışında yeteneksiz bir insan piyasada var olamıyor."

"TÜRKÜ ALBÜMÜ YAPMADAN HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

"Ülkeyi sevmem çok önemli. Yabancı prodüktörlerden teklif geliyordu bana, Los Angeles'a falan hemen götürmek istediler. Ama ben, "türkü albümü yapmadan bu ülkeden kesinlikle gidip başka bir ülkede müzik yapmak istemiyorum" dedim. Ülkemin kalbimde o kadar büyük yeri var ki o türkü albümünü yapmadan hiçbir yere gitmiyorum. Vatanımı milletimi çok seviyorum. Çünkü okudum ve baktım. İnşallah ülkem adına saygısızlıkmış gibi bir şey yapmam. Ağzımızdan çıkan kelimeler bir sabun gibi pat diye kayıyor. O durumdan çok korkuyorum beni bu yaşta bu kadar çok konuşturmayın."

"RIHANNA'DAN ESİNLENDİM"

"Rihanna ilk çıktığında bir kot bir bluz giymişti ama ne kadar güzel bir etki yaratmıştı. Oradan esinlendim. Herkes "sana styling yapacağız, hadi ne yapıyoruz" dedi. Ben "dolabımdan giyineyim. Bana bırakın" dedim. Dans bölümünde taytımı, tişörtümü giydim. Klipte ise kendi dolabımdaki botlarımı ve kotumu giydim. Alışveriş yaparken çok zorlanıyorum. Özenilmemiş gibi gözüken ama çok takıldığım detay var; tişörtün boyu, kotun modeli gibi çok detaya takılırım. Aslında alıp çıkmışım gibi görünen ama öyle olmayan şeyler. Giyinmenin, makyajın hepsinin amacı budur. Mesela makyajın amacı, yokmuş gibi olması lazım. Hiç özenmemişsin gibi. Öyle seviyorum."

HANGİ SANATÇILARI BEĞENİYOR?

"Kişilik olan idol gördüğüm isim çok fazla var. Duruş, giyim tarzı ve sahne olarak Şebnem Ferah'ı beğeniyorum. Nilüfer'i de beğeniyorum. Rakip diye bir şey çıkartmışlardı. Ben şöyle bir şey söylemiştim: "Kişi eğer en'lerini yaşatırsa güzel olur, birileriyle yarışırsa değil." O yüzden hep idollerim oldu ama hep kendi en'lerimi yaşatmak istedim. Birinden daha iyi olmak birinin üstüne geçmek hiç istemedim. Hep kendim olmak istedim. O zaman olmak istediğim şey olacağını biliyordum. Bu yüzden kimseyle yarışmadım."

"PARA BİRİKTİRİYORUM"

"Hayatımda parasal olarak farklılık olmadı. Kazandığım miktar onu okuluma harcayacağım için şu an birikiyor. Evim, okulum, hayatım hiçbir şeyim değişmedi. Paramı ailem değil kendim biriktiriyorum. Çünkü ben kendi başıma bir şeyler yapmayı sevdiğim için kendi birikimimle okumak istiyorum. Kendi birikimimle ev ve araba almak istiyorum. Şu an birikim yaptığım için ailem destekliyor beni maddi olarak. Kazandığım paraya ailem dokunmuyor. Kıyafetlerimi falan her şeyimi ailem alıyor. Bir seneye yakındır kazanıyorum."

O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA

"Gece kulübünde üstünde kıyafet olmayan mankenlerle birlikte dans etme görüntüsü gösterildiği gibi gerçek değildi. Orada ben sahne hiç almadım. Beni oraya konuk olarak çağırdılar. Konser değildi konuk olarak sahneye çıkmamı istediler. 18 yaş üstü girilmesi yasak olan bir mekan. Biz bunları bilmiyoruz. Avukatlarımıza sorduk "girebilir miyiz" diye. "Aile olduğu sürece hiçbir sorun yok" dediler. Ailem yanımdaydı, madem yasal bir sorun yok misafir olarak sahneye çıktığımda arkaya dansçılar gelmeye başladı. Haberim yoktu şarkının yarısında, "kimse gelmesin istemiyorum" dedim. Yarısında hemen hepsi indi. Cevapsız Çınlama şarkısının promosyonu için misafir ettiler. Emrah çalacaktı ben şarkı için çıkıp inecektim. Ama yasal değilmiş bu durum. Yurt dışında böyle bir durum yok. Saat sınırlaması var. Ailen dilekçe yazınca çıkabiliyorsun. Ama ben Türkiye'ye uymuyor diye yurt dışında yapıyor dedirtmek istemem. Ülkeme uymuyorsa ben de "bir Türk olarak başka bir yerde yapmak istemiyorum" dedim. Bazılarının kalemi çok sertti. Daha tatlı bir dille uyarılabilirdik çünkü biz hiç bilmiyorduk böyle bir yasak olduğunu."

En sevdiği şarkının 'Gesi bağları' olduğunu söyleyen Tilki'ye Avşar bu türküyü söyletti. Ve ardından, "Yüzüğüme çok baktın sen bu yüzüğü sana hediye etmek istiyorum. Uğur getirsin. Ben çok keyifle takıyordum bundan önceki programda da takmıştım. Takmak zorunda değilsin ama saklarsın." sözleriyle yüzüğünü Tilki'ye hediye etti.

Yüzüğün çok tatlı ve güzel olduğunu söyleyen Tilki, teşekkür ederek kabul ettiği hediyeyi parmağına taktı.

Program sonunda ise 16 yaşındaki Tilki, Avşar'a şu soruyu sordu: Hani bir söz söylemiştiniz "şampiyon belli ikinci kim?" diye hala şampiyon musunuz?

Avşar bu soruya şöyle yanıt verdi: "Yıllardan beri hatırlatırlar ben ömür boyu şampiyon olacağıma inanıyorum."