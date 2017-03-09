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Aleyna Tilki, Hülya Avşar’a konuk oldu açıklamalarıyla Avşar’ı şaşırttı

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Aleyna Tilki, Hülya Avşar’a konuk oldu açıklamalarıyla Avşar’ı şaşırttı
Hülya Avşar, yeni sohbet programında bu hafta Aleyna Tilki'yi ağırlayacak.

Her açıklaması sansasyon yaratan genç popçu Aleyna Tilki, ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ne konuk oldu. Cumartesi günü ekrana gelecek programın sosyal medyada yayınlanan fragmanı ise daha program yayına girmeden büyük ilgi gördü.

‘SORU SORAMIYORUM, KURTARIN BENİ’

Hülya Avşar’a kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan, Aleyna’nın “Kitap yazmak istiyorum, türkü albümü yapmak istiyorum, dünya starı olmak istiyorum” sözleriyle Hülya Avşar’ı adeta kendisine kilitledi. Aleyna’nın, “Ben 12 yaşından beri her şeyi yapmak istiyorum” sözleri sonrası ise Avşar Kızı “İmdat kurtarın beni. Soru soramıyorum ya!” diyerek bağırdı.

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